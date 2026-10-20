Produção na construção aumenta 1,4% na zona euro em agosto

A produção na construção aumentou 1,4% na zona euro e 2,6% na União Europeia (UE) em agosto, face ao mês homólogo, divulga esta terça-feira o Eurostat.

Segundo os dados do serviço europeu de estatísticas, na comparação com julho, o indicador cresceu 1,8% na área do euro e 2,0% na UE.

Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, as maiores subidas homólogas foram observadas, em agosto, na Roménia (39,0%), Hungria (22,0%) e Finlândia (12,7%) e os mais importantes recuos em França (-7,8%), Eslováquia (-4,9%) e Espanha (-4,3%).

Na variação em cadeia, a Hungria (14,0%), a Alemanha (9,3%) e a Roménia (7,2%) apresentaram os principais avanços da produção na construção, enquanto a Eslovénia (-5,1%), Eslováquia (-4,9%) e Itália (-2,9%) registaram as maiores quebras.

Em Portugal, o indicador cresceu 2% na comparação homóloga e 0,8% face a julho.