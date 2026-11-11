Produção na construção aumenta 1,8% em setembro

O índice de produção na construção teve um crescimento homólogo de 1,8% em setembro, 0,1 pontos percentuais (p.p.) abaixo da observada no mês anterior, divulgou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A Construção de Edifícios aumentou 1,7%, uma taxa homóloga equivalente à registada em agosto, enquanto a Engenharia Civil passou de um crescimento de 2,3% no mês anterior, para 1,9% em setembro

Quanto ao índice de emprego, este apresentou uma taxa de variação homóloga de 2,1%, igual à do mês anterior.

Por sua vez, o índice de remunerações acelerou 1,2 p.p., para 8,5%.

A variação mensal do índice de emprego foi 0,7%, enquanto a das remunerações se situou em -1,1%, contra, respetivamente, +0,7% e -2,1% no mesmo mês do ano passado.