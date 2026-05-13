Produção na construção aumenta 2,9% em março

O índice de produção na construção teve um crescimento homólogo de 2,9% em março, variação superior em 2,2 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

A Construção de Edifícios aumentou 1,6%, taxa 2,2 p.p. superior à registada em fevereiro, e a engenharia civil passou de um crescimento de 2,7% no mês anterior, para 4,9% no mês em análise.

Em março, o índice de emprego abrandou 0,3 p.p. para um crescimento homólogo de 1,7%.

O índice de remunerações acelerou 2,5 p.p., aumentando 10,1% em termos homólogos.

A variação mensal do índice de emprego foi 0,5% (0,8% em março de 2025), enquanto a das remunerações se situou em 7,3% (4,9% no mesmo mês de 2025).