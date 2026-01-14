Produção na construção cresce 3% em novembro, mas ritmo mensal abrandou

A produção na construção registou em novembro um aumento homólogo de 3%, uma ligeira desaceleração de 0,1 pontos percentuais face a outubro, indica o Instituto Nacional de Estatística (INE).A análise por componentes revela tendências divergentes: a construção de edifícios acelerou para +3,2% em termos homólogos, enquanto a engenharia civil moderou para +2,7%. Em termos de contribuição para o crescimento global do índice, os edifícios responderam por 1,9 pontos e a engenharia civil por 1,0 ponto.No confronto mensal, o dinamismo perdeu intensidade — o índice passou de uma expansão de 1,6% em outubro para apenas 0,3% em novembro. Esta desaceleração resulta de variações mensais de +0,1% na construção de edifícios e +0,6% na engenharia civil.Quanto ao emprego e às remunerações no setor, o INE regista um aumento homólogo do emprego de 2,7% (subida de 0,3 pontos face a outubro) e uma aceleração das remunerações para +8,2% homólogos (mais 0,7 pontos). Em termos mensais, o índice de emprego caiu 0,2% (contra -0,5% em novembro de 2024) e as remunerações subiram 21,6% (vs. 20,8% no mesmo mês do ano anterior)..Portugal regista terceira maior subida mensal da produção na construção na UE