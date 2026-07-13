Produção na construção cresce 3,4% em maio

O índice de produção na construção registou um crescimento homólogo de 3,4% em maio, uma variação 0,4 pontos percentuais (p.p.) acima da observada em abril, informou esta segunda-feira, 13 de julho, o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Por ramos, a Construção de Edifícios aumentou 2,9% em termos homólogos — 0,4 p.p. mais do que em abril — enquanto a Engenharia Civil desacelerou, passando de +4,8% em abril para +4,2% em maio. A Engenharia Civil contribuiu com 1,6 p.p. para a variação total do índice e a Construção de Edifícios com 1,8 p.p.

Em termos mensais (variação em cadeia), o índice de produção recuou 0,3%, após um avanço de 0,6% em abril. A Construção de Edifícios teve uma variação em cadeia de ‑0,2% e a Engenharia Civil de ‑0,4%.

No capítulo do emprego, o índice abrandou 0,3 p.p. face a abril, fixando um crescimento homólogo de 1,8% em maio; a variação mensal do emprego foi ‑0,2%.

O índice de remunerações desacelerou 0,1 p.p. para uma taxa homóloga de 6,1%, com uma variação mensal de 0,6% — contra 0,0% e 0,8% no mesmo mês do ano passado, respetivamente.

Estes números apontam para um setor com crescimento anual moderado em maio, mas com sinais de retração na atividade no curto prazo e abrandamento nas dinâmicas de emprego e custos laborais.