Produção nacional de pequenos frutos mais do que triplica em dez anos e gera 28,6 mil empregos

A produção nacional de pequenos frutos mais do que triplicou entre 2015 e 2025, passando de 27.600 para 91.400 toneladas, segundo o estudo “Plano de Impactos da Produção e Comercialização de Pequenos Frutos” encomendado à EY pela Lusomorango e pela Discroll’s.

No total, o setor gerou uma média anual de 28.644 empregos ao longo do período em análise.

Analisando por fruto, a framboesa manteve‑se a cultura dominante, com 37.700 toneladas produzidas em 2025. O mirtilo foi o caso de maior dinamismo relativo, crescendo de 4.400 toneladas em 2015 para 25.200 toneladas em 2025. O morango aumentou de cerca de 9.700 para 19.400 toneladas, enquanto a produção de amora em 2025 foi 14,5 vezes superior à registada uma década antes.

Em termos de valor, a produção de pequenos frutos atingiu 580 milhões de euros em 2025 — um aumento de 72,6% face a 2020.

Para 2026, o estudo projeta um valor da produção de 645 milhões de euros, impulsionado sobretudo pela expansão da framboesa, da amora e do mirtilo.

Entre 2020 e 2025, o setor registou um impacto médio anual de 815 milhões de euros no Valor Acrescentado Bruto (VAB) e só em 2025 esse impacto foi de 1.037 milhões de euros, com uma projeção de 1.407 milhões de euros para 2026.

No plano do emprego, o impacto médio anual do setor foi de 28.644 postos de trabalho, sendo que em 2025 esse impacto elevou‑se para 34.369 e a previsão para 2026 é de 36.702 postos.

As remunerações associadas ao setor totalizaram 480 milhões de euros no período em análise.

Já a receita fiscal resultante do impacto do setor atingiu 276 milhões de euros em 2025, com uma estimativa de 298 milhões de euros para 2026.