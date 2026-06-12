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Produção nacional de pequenos frutos mais do que triplica em dez anos e gera 28,6 mil empregos

Produção passou de 27.600 para 91.400 toneladas entre 2015 e 2025, período no qual o setor registou um impacto médio anual de 815 milhões de euros no Valor Acrescentado Bruto (VAB), diz estudo da EY.
Produção nacional de pequenos frutos mais do que triplica em dez anos e gera 28,6 mil empregos
VASCO CÉLIO
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A produção nacional de pequenos frutos mais do que triplicou entre 2015 e 2025, passando de 27.600 para 91.400 toneladas, segundo o estudo “Plano de Impactos da Produção e Comercialização de Pequenos Frutos” encomendado à EY pela Lusomorango e pela Discroll’s.

No total, o setor gerou uma média anual de 28.644 empregos ao longo do período em análise.

Analisando por fruto, a framboesa manteve‑se a cultura dominante, com 37.700 toneladas produzidas em 2025. O mirtilo foi o caso de maior dinamismo relativo, crescendo de 4.400 toneladas em 2015 para 25.200 toneladas em 2025. O morango aumentou de cerca de 9.700 para 19.400 toneladas, enquanto a produção de amora em 2025 foi 14,5 vezes superior à registada uma década antes.

Em termos de valor, a produção de pequenos frutos atingiu 580 milhões de euros em 2025 — um aumento de 72,6% face a 2020.

Para 2026, o estudo projeta um valor da produção de 645 milhões de euros, impulsionado sobretudo pela expansão da framboesa, da amora e do mirtilo.

Entre 2020 e 2025, o setor registou um impacto médio anual de 815 milhões de euros no Valor Acrescentado Bruto (VAB) e só em 2025 esse impacto foi de 1.037 milhões de euros, com uma projeção de 1.407 milhões de euros para 2026.

No plano do emprego, o impacto médio anual do setor foi de 28.644 postos de trabalho, sendo que em 2025 esse impacto elevou‑se para 34.369 e a previsão para 2026 é de 36.702 postos.

As remunerações associadas ao setor totalizaram 480 milhões de euros no período em análise.

Já a receita fiscal resultante do impacto do setor atingiu 276 milhões de euros em 2025, com uma estimativa de 298 milhões de euros para 2026.

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