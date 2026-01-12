Produção nos serviços sobe 2,1% na zona euro e na UE em outubro

A produção nos serviços aumentou, em outubro de 2025, 2,1% na zona euro e também na União Europeia (UE) face ao mês homólogo, segundo dados divulgados pelo Eurostat nesta segunda-feira (12).De acordo com o boletim do serviço estatístico europeu, na comparação com setembro, o indicador aumentou 0,3% tanto na área do euro quanto no conjunto dos Estados-membros.Na comparação com outubro de 2024, as maiores subidas da produção nos serviços foram observadas na Grécia (16,9%), na Lituânia (10,1%) e na Polónia (5,5%) e os principais recuos no Luxemburgo (-3,0%), na Hungria (-2,0%) e na Dinamarca (-8,8%).Na variação em cadeia, o Luxemburgo (14,7%), a Letónia (2,1%) e a Bulgária (1,9%) registaram os maiores progressos e os mais importantes recuos foram observados na Eslovénia (-3,5%), na Grécia (-1,8%) e na Eslováquia (-1,6%).Em Portugal, o indicador baixou 0,7% de setembro para outubro de 2025, estando classificados pelo país como confidenciais os dados relativos à comparação homóloga.Na UE, a produção no setor dos serviços de informação e comunicação foi a que apresentou a maior subida homóloga (4,5%), seguida pelo alojamento e restauração (2,5%) e dos transportes e armazenamento (2,1%)..Eurostat confirma abrandamento da inflação para 2,1% na zona euro em novembro\n