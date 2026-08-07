Produção nos serviços sobe em maio 2,4% na zona euro e na UE

A produção no setor dos serviços aumentou, em maio, 2,4% tanto na zona euro como na União Europeia (UE), face ao mesmo mês de 2025, segundo dados divulgados esta sexta-feira pelo Eurostat.

De acordo com o serviço estatístico europeu, em cadeia o indicador subiu 0,8% na zona euro e na UE, quando um mês antes tinha crescido 0,7% na zona do euro e 0,3% na UE.

Entre os Estados-Membros para os quais há dados disponíveis, os maiores aumentos mensais foram registados na Grécia (4,5%), Letónia (3,8%) e Polónia (3,0%).

Já as maiores quedas foram observadas na Hungria (3,6%), Portugal (2,8%) e Dinamarca (1,3%).

Na comparação homóloga, os maiores aumentos anuais foram registados na Bulgária (8,1%), Letónia (7,9%) e Polónia (7,3%).

Em contrapartida, foram observadas quedas na Dinamarca (14,0%), Hungria (3,6%) e Roménia (1,4%).