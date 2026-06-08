Projeto de hidrogénio verde da EDP e Galp em Sines obtém parecer favorável da Agência do Ambiente

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) emitiu uma declaração de impacte ambiental favorável ao projeto de hidrogénio verde Hytlantic, um consórcio que integra EDP e Galp, avançou o Expresso esta segunda-feira, 8 de junho.

A autorização foi concedida a 30 de maio, mas está condicionada ao cumprimento de mais de uma centena de medidas ambientais impostas aos promotores.

O projeto, que ocupará os terrenos da antiga central a carvão de Sines, prevê um eletrolisador de 100 megawatts cuja produção de hidrogénio terá duas vertentes: 30% será entregue à refinaria da Galp em Sines e 70% será injetado na rede de gás natural operada pela REN.

Entre as condições da declaração estão medidas a executar antes, durante e após as obras, além de ações de compensação ambiental — nomeadamente o restauro de pelo menos 58,6 hectares de habitats no Parque Natural do Sudoeste Alentejano.

O GreenH2Atlantic já havia obtido o estatuto de Potencial Interesse Nacional (PIN) em setembro de 2022 e recebeu apoios europeus no valor de 92 milhões, via Horizon 2020 e Innovation Fund.

Os acionistas — que incluem também Bondalti, Martifer e Vestas — vão agora avaliar a viabilidade económica do projeto, cujo custo estimado ultrapassa os 200 milhões de euros.