Prometheus de Bezos capta 12 mil milhões em ronda liderada por JP Morgan, BlackRock e Goldman Sachs

A startup de inteligência artificial Prometheus, cofundada por Jeff Bezos (presidente da Amazon) e Vik Bajaj, anunciou uma ronda de financiamento de 12 mil milhões de dólares — cerca de 10,4 mil milhões de euros — que fixou a avaliação da empresa em 41 mil milhões de dólares (35,5 mil milhões de euros).

A operação reuniu um consórcio de grandes investidores institucionais, incluindo JP Morgan Chase, BlackRock, Goldman Sachs, DST Global e Arch Venture Partners, além de capital do próprio Bezos.

O objetivo declarado da Prometheus é aplicar modelos de IA ao design e à produção física — o que a equipa descreve como criar ferramentas que auxiliem engenheiros a conceber e fabricar produtos com maior rapidez e menos iterações.

Em entrevista à CNBC, Bezos disse ser ainda “prematuro” detalhar os progressos, mas qualificou os resultados como “realmente notáveis”, e confirmou que uma fatia substancial do novo financiamento será destinada a capacidades de computação em larga escala.

Vik Bajaj explicou que a ambição da empresa passa por reduzir a distância entre imaginação e execução na engenharia: ao tornar mais fácil materializar ideias, a Prometheus espera acelerar a invenção e alargar o número de pessoas capazes de participar nesses processos criativos.

Lançada em novembro de 2025 com uma ronda inicial de 6,2 mil milhões de dólares (5,4 mil milhões de euros), a Prometheus já contava com financiamento significativo e recrutou cerca de 150 colaboradores provenientes de empresas como Nvidia, Google DeepMind e OpenAI. A empresa mantém escritórios em São Francisco, Londres e Zurique.