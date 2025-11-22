Proprietária do Daily Mail assina acordo de 569 milhões de euros para comprar Telegraph

A proprietária do Daily Mail, DMGT, assinou um acordo com o grupo Redbird IMI para adquirir o jornal britânico Telegraph por 500 milhões de libras esterlinas (cerca de 569 milhões de euros), anunciou este sábado, 22 de novembro, a editora em comunicado."A DMGT assinou um acordo com a Redbird IMI para a aquisição do Telegraph Media Group por 500 milhões de libras esterlinas", afirmou a DMGT em comunicado enviado à AFP.Esta aquisição, se for concluída, poderia dar origem a um dos maiores grupos de media de direita do Reino Unido.