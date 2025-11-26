Prosegur Alarms aumenta receitas globais para 174 milhões até setembro

A Prosegur Alarms teve receitas globais de 174 milhões de euros até setembro, mais 10% face aos mesmos meses de 2024, e ultrapassou a marca de um milhão de alarmes ativos, disse esta quarta-feira, 26, em comunicado.Relativamente aos mercados em que está presente, Espanha representa cerca de 60% da base global de clientes, tendo chegado a 600.000 ligações no final de outubro de 2025.Portugal é o segundo maior mercado da empresa. Segundo disse, Portugal "continua a demonstrar um crescimento robusto" e, em 2024, a Prosegur Alarms registou mais de 21.000 novas conexões em Portugal, sem indicar dados deste ano.A empresa está ainda presente na Argentina, na Colômbia, no Peru e na África do Sul.A Prosegur Alarms é o negócio de alarmes residenciais e comerciais da Prosegur, um importante grupo empresarial do setor da segurança privada. .Prosegur. Novo modelo de segurança em Portugal exportado para 13 países até 2024