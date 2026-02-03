PRR: Instrumento de apoio às empresas dos Açores com 74 candidaturas correspondente a 252 milhões

O Instrumento Financeiro para Inovação e Competitividade das empresas dos Açores (IFIC-Açores), financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), recebeu 74 candidaturas que correspondem a um investimento superior a 252 milhões de euros, foi revelado esta terça-feira, 3.

No documento, a que agência Lusa teve acesso, é referido que o programa de apoio às empresas açorianas recebeu 74 candidaturas, “às quais corresponde a um valor global de investimento superior a 252 milhões de euros”.

As candidaturas ao IFIC-Açores estiveram abertas de 18 de dezembro até 30 janeiro.

O programa, gerido pelo Banco de Fomento, foi integrado no PRR dos Açores na reprogramação do plano, tendo o Governo dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) realocado 40 milhões de euros para o instrumento, segundo anunciado em novembro de 2025.

No documento, a Secretaria das Finanças, Planeamento e Administração Pública destaca a importância de ter adaptado o instrumento à “realidade regional” de forma a atingir os “objetivos de modernização, competitividade e crescimento económico da região”.

“A elevada adesão ao IFIC, tanto em termos de número de candidaturas como dos montantes de investimento propostos, evidencia o dinamismo das empresas e da economia regional e confirmam que as empresas dos Açores têm iniciativas e estão disponíveis na concretização de novos projetos”, lê-se no relatório.

A Secretaria Regional conclui, também, que o acesso das empresas ao programa de apoios foi facilitado pelo “esforço de divulgação e proximidade desenvolvido pela direção regional do Empreendedorismo e Competitividade”.

“Os investimentos propostos através destas candidaturas terão impacto direto na economia regional, contribuindo para mais riqueza, maior atividade empresarial e para a criação de postos de trabalho, com efeitos positivos na coesão e no desenvolvimento”, considera o executivo açoriano.

Em 07 de novembro, o secretário das Finanças dos Açores revelou que as empresas regionais iriam beneficiar de um aviso próprio de incentivos ao investimento no âmbito do IFIC, permitindo, “pela primeira vez, a possibilidade de haver incentivos ao investimento”.

Na altura, Duarte Freitas salientou que, apesar da existência do sistema de incentivos regionais, “a solução nacional não iria deixar de ser aproveitada”, indo-se alocar 40 milhões de euros para o IFIC com um "aviso próprio para os Açores”.

O IFIC-Açores apresentou uma dotação global de 40 milhões de euros, sendo “elegíveis candidaturas de todos os setores de atividade com expressão na economia regional, de empresas de todas as dimensões”, segundo informação disponibilizada pelo Governo Regional.