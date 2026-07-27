PRR: Vodafone Portugal conclui 71 projetos-piloto tecnológicos

A Vodafone Portugal anunciou esta segunda-feira que concluiu 71 projetos-piloto tecnológicos desenvolvidos em colaboração com o ecossistema nacional de inovação, no âmbito de três Test Beds e de uma Agenda Mobilizadora do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Estes projetos "permitiram testar, validar e acelerar o desenvolvimento de novos produtos e serviços inovadores com potencial de entrada no mercado".

Destes, prossegue, "61 foram desenvolvidos na Test Bed Vodafone Boost Lab, um consórcio liderado pela Vodafone com a Capgemini e a Ericsson, superando a meta contratualizada de 59 pilotos".

Através da infraestrutura de rede 5G da Vodafone, "as startups, PME e empreendedores envolvidos puderam testar e validar soluções em áreas tecnológicas como inteligência artificial [IA] e 'analytics'; IoT [Internet of Things ou Internet das Coisas] e sensorização; cloud, edge e integração; e automação, segurança e soluções inteligentes.

A operadora testa, entre as soluções testadas, "sistemas de monitorização ambiental em tempo real, soluções de cibersegurança preparadas para desafios pós-quânticos e ferramentas de segurança operacional baseadas em inteligência artificial".

Além dos projetos do Vodafone Boost Lab, "a Vodafone concluiu nove pilotos adicionais desenvolvidos em mais duas Test Beds em que participou como copromotora ou associada.

A primeira, ED-X (Espaço de Dados – X), testou soluções de dados interoperáveis, seguras e alinhadas com os padrões da iniciativa Gaia-X, promovendo a interoperabilidade e a participação das empresas portuguesas nos ecossistemas europeus de dados, aponta a empresa.

A segunda, a ITeCS - Inovação Tecnológica em Cuidados de Saúde, "que engloba 25 entidades públicas e privadas das áreas tecnológica e dos cuidados de saúde para acelerar o desenvolvimento de pilotos de produtos ou serviços na área da saúde digital".

Nesta última, "destaca-se a validação em ambiente operacional real realizada com a SPEM – Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, para a evolução da solução Vodafone Care Tracker Health". A solução, apresentada no Vodafone Open Day, integra dispositivos médicos conectados para monitorização remota de pacientes, refere a empresa.

O último projeto foi desenvolvido no âmbito da Agenda Mobilizadora ROUTE 25, "para a qual a Vodafone contribuiu com dados para treino de algoritmos e recursos de edge computing destinados ao desenvolvimento de soluções de mobilidade autónoma, inteligente e conectada".

De acordo com Henrique Fonseca, administrador da unidade de negócios empresariais da Vodafone, citado no comunicado, "a conclusão dos projetos-piloto das Test Beds e da Agenda Mobilizadora em que a Vodafone participou reforça o seu contributo para a dinamização do ecossistema tecnológico nacional, nomeadamente na aceleração da validação e da entrada no mercado de novos produtos e serviços inovadores e na promoção de projetos colaborativos com impacto na transformação da economia".