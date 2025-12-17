DN DN Brasil Men's Health Women's Health
"Qualquer ponto percentual é muito relevante". Continente quer ganhar espaço no retalho

O administrador da MC salienta que o setor está marcado por um elevado grau de competição e, por isso, o propósito de ganhar quota de mercado é "muito ambicioso".
Da esquerda para a direita, José Fortunato, administrador da MC, João Marques Silva, co-CEO da Galp e Daniel Beato, administrador executivo da NOS
Publicado a

A marca Continente quer ganhar espaço no setor do retalho, mas não tem dúvidas de que "qualquer ponto percentual é muito relevante".

A garantia é do administrador da MC, José Fortunato, que reitera que a marca quer "manter a tendência de ganhar quota de mercado", mas sublinha que este é um objetivo que, por si só, é "muito ambicioso".

As declarações foram feitas à margem do anúncio de uma parceria entre o Continente, a NOS e a Galp. Em causa está um programa "permanente" que permite poupar nas faturas entre as três marcas.

O Programa Combina vai ser lançado no dia 26 de dezembro e substitui o plano de poupanças que liga Galp e Continente.

Vai incluir descontos que serão acumuláveis com todos os descontos que existem até ao momento, de acordo com os responsáveis das três empresas. De acordo com o administrador executivo da NOS, Daniel Beato, esta parceria garante "mais que o valor da fatura da NOS em desconto no Continente ou na Galp".

As três marcas, que trabalham com telecomunicações, retalho e energia juntaram-se para oferecer um "plano de poupança" que pode valer até 54 euros mensais.

As funcionalidades foram apresentadas aos jornalistas numa sessão realizada na manhã desta quarta-feira, dia 17 de dezembro.

Galp reduz em 4% custo da energia na fatura elétrica e em 14% na do gás natural
