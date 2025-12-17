"Qualquer ponto percentual é muito relevante". Continente quer ganhar espaço no retalho

A marca Continente quer ganhar espaço no setor do retalho, mas não tem dúvidas de que "qualquer ponto percentual é muito relevante".A garantia é do administrador da MC, José Fortunato, que reitera que a marca quer "manter a tendência de ganhar quota de mercado", mas sublinha que este é um objetivo que, por si só, é "muito ambicioso".As declarações foram feitas à margem do anúncio de uma parceria entre o Continente, a NOS e a Galp. Em causa está um programa "permanente" que permite poupar nas faturas entre as três marcas.O Programa Combina vai ser lançado no dia 26 de dezembro e substitui o plano de poupanças que liga Galp e Continente. Vai incluir descontos que serão acumuláveis com todos os descontos que existem até ao momento, de acordo com os responsáveis das três empresas. De acordo com o administrador executivo da NOS, Daniel Beato, esta parceria garante "mais que o valor da fatura da NOS em desconto no Continente ou na Galp".As três marcas, que trabalham com telecomunicações, retalho e energia juntaram-se para oferecer um "plano de poupança" que pode valer até 54 euros mensais.As funcionalidades foram apresentadas aos jornalistas numa sessão realizada na manhã desta quarta-feira, dia 17 de dezembro..Galp reduz em 4% custo da energia na fatura elétrica e em 14% na do gás natural