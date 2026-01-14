Quase metade da energia consumida na UE em 2024 teve fonte renovável. Portugal ficou na quarta posição

A energia renovável contribuiu para quase metade do consumo nos Estados-membros da UE, em 2024. Em causa está uma leve subida homóloga, ao mesmo tempo que Portugal ficou na quarta posição entre os países com maior contributo para a estatística.De acordo com os dados do Eurostat, divulgados esta quarta-feira, 14 de janeiro, o peso das renováveis no consumo energético bruto subiu de 45,4% em 2023 para 47,5% em 2024 (mais 2,1 pontos percentuais), no total dos países em estudo.Entre as renováveis, a energia eólica gerou o maior contributo, já que esteve na origem de mais de um terço (38,0%) do total consumido em 2024. Seguiu-se a energia hidrelétrica (26,4%) e a solar (23,4%), sendo que esta última apresentou o crescimento mais acentuado desde 2008 (de 7,4 TWh para 304 TWh).Portugal surge na quarta posição. Austríacos lideramO impacto mais significativo da energia proveniente de fontes renováveis foi registado na Áustria (90,1%). Completam o pódio a Suécia (88,1%) e Dinamarca (79,7%). Portugal vem a seguir, com um peso de quase dois terços (65,8%) daquelas fontes de energia no consumo total. Em sentido oposto, Malta (10.7%), Chéquia (17.9%) e Luxemburgo (20.5%) têm o menor peso das renováveis no consumo energético..Renováveis asseguram mais de 70% da eletricidade produzida em julho.Comissão Europeia abre processos a 26 Estados-membros na área das energias renováveis. Exceção foi a Dinamarca.Apagão ibérico com origem em falhas em cascata na produção renovável