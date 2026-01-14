DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Quase metade da energia consumida na UE em 2024 teve fonte renovável. Portugal ficou na quarta posição

Quase dois terços da energia consumida por Portugal em 2024 teve origem renovável. Os números colocam Portugal no top-4 entre os Estados-membros, numa lista liderada pela Áustria.
Publicado a

A energia renovável contribuiu para quase metade do consumo nos Estados-membros da UE, em 2024. Em causa está uma leve subida homóloga, ao mesmo tempo que Portugal ficou na quarta posição entre os países com maior contributo para a estatística.

De acordo com os dados do Eurostat, divulgados esta quarta-feira, 14 de janeiro, o peso das renováveis no consumo energético bruto subiu de 45,4% em 2023 para 47,5% em 2024 (mais 2,1 pontos percentuais), no total dos países em estudo.

Entre as renováveis, a energia eólica gerou o maior contributo, já que esteve na origem de mais de um terço (38,0%) do total consumido em 2024. Seguiu-se a energia hidrelétrica (26,4%) e a solar (23,4%), sendo que esta última apresentou o crescimento mais acentuado desde 2008 (de 7,4 TWh para 304 TWh).

Portugal surge na quarta posição. Austríacos lideram

O impacto mais significativo da energia proveniente de fontes renováveis foi registado na Áustria (90,1%). Completam o pódio a Suécia (88,1%) e Dinamarca (79,7%).

Portugal vem a seguir, com um peso de quase dois terços (65,8%) daquelas fontes de energia no consumo total.

Em sentido oposto, Malta (10.7%), Chéquia (17.9%) e Luxemburgo (20.5%) têm o menor peso das renováveis no consumo energético.

