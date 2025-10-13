Quase metade dos jovens investidores dão preferência por ações e ETFs

Os mercados de capitais chegam hoje a mais portugueses do que no passado e os jovens têm um papel que contribui para isto. Dos 18 aos 24 anos, 44% têm nas ações e ETFs a sua preferência de investimento.Os dados divulgados são do Revolut e levam a crer que as faixas etárias mais jovens valorizam cada vez mais os investimentos a longo prazo. A Geração Z olha sobretudo para ações e fundos cotados (ETFs) como as apostas viáveis, numa tendência que contraria a perspetiva de gerações anteriores.O imobiliário continua a reunir a preferência de investimento de 42% dos portugueses, o que significa que se mantém como o maior mercado. Porém, a saturação do setor e a subida agressiva dos preços que marcou os últimos anos está a levar os jovens adultos portugueses para outras paragens.A julgar pelas contas do banco digital sediado na Lituânia, não mais do que 31% escolhem o imobiliário como principal foco de investimento, ao passo que são já 44% os que se viram para ações e ETFs. Na faixa etária seguinte (25 a 34 anos) verifica-se a mesma tendência, na medida em que 47% escolhem o mercado de capitais e 34% tem o foco no imobiliário.Gerações mais novas com maior apetite pelos mercados de capitaisJá são mais de metade (56%) os investidores na Revolut em Portugal que têm entre 18 e 34 anos. Entre aqueles que têm investimentos recorrentes, os ETFs associados ao índice norte-americano S&P 500 concentram maior foco do que quaisquer outros..Revolut atinge 2 milhões de clientes particulares e quer chegar ao MB Way em Portugal.Revolut abre esta quinta-feira sucursal em Portugal e quer passar a terceiro banco em clientes