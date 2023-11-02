Quatro listas concorrentes nas eleições para a CT da Autoeuropa que decorrem até sexta-feira

Os trabalhadores da Autoeuropa escolhem nestas quinta e sexta-feira os seus representantes na Comissão de Trabalhadores (CT) para os próximos três anos, de entre quatro listas que se apresentam a sufrágio..Além da lista A, liderada pelo atual coordenador Rogério Nogueira, e da lista B, com elementos que se apresentam como independentes, há mais duas listas concorrentes ao ato eleitoral, a lista C, apoiada pela CGTP, e a lista D, ligada ao Sindicato dos Trabalhadores do Setor Automóvel (STASA)..Nas últimas eleições para a CT da Autoeuropa, a lista liderada por Rogério Nogueira foi a mais votada, tendo conseguido a eleição de quatro dos onze elementos que integram a CT..Logo a seguir ficou uma lista ligada ao STASA, que também conseguiu a eleição de quatro elementos, a que se seguiu uma outra lista independente, com dois eleitos, e a lista afeta à CGTP, que elegeu apenas um..A negociação dos aumentos salariais para o próximo ano deverá ser uma das primeiras preocupações da futura CT, dado que o acordo laboral em vigor na Autoeuropa termina no final do ano..A fábrica da Volkswagen em Palmela, no distrito de Setúbal, que neste momento produz apenas o veículo T-ROC, tem já garantida a produção de um modelo híbrido a partir de 2025..Os resultados da votação deverão ser conhecidos cerca das 21.30 horas de sexta-feira.