Queda de helicóptero da petrolífera Aramco na Arábia Saudita causa 14 mortes

Um helicóptero pertencente à petrolífera Aramco despenhou-se este domingo, 28 de junho, em Ras Tanura, na costa leste da Arábia Saudita, causando a morte dos 14 passageiros, informou a agência de notícias oficial saudita SPA.

Fonte oficial do Ministério da Energia da Arábia Saudita, citada pela agência, informou que o acidente com o helicóptero da petrolífera saudita ocorreu às 6h00 locais (4h00 em Lisboa), em Ras Tanura, onde se encontra a maior plataforma de armazenamento e transferência de petróleo no mar (offshore) do mundo e a maior refinaria nacional da Arábia Saudita.

O acidente resultou na morte dos 14 passageiros que seguiam a bordo, “todos cidadãos sauditas”, indicou a mesma fonte.

O governo saudita acrescentou que foi iniciada uma investigação, em colaboração com as autoridades competentes, “para determinar a causa do acidente”, sem revelar o motivo da viagem.

Até ao momento, a Aramco não se pronunciou sobre o incidente.

No início de março, a refinaria de petróleo de Ras Tanura foi temporariamente encerrada após ataques de drones e mísseis iranianos às infraestruturas energéticas.

Há apenas dois dias, segundo relatos de meios de comunicação social, a Aramco tinha retomado o carregamento de crude no terminal após uma interrupção de quase quatro meses.