Quinta dos Frades com nova distribuição e enologia reforçada

A Quinta dos Frades, uma das mais antigas propriedades durienses, cujas origens remontam ao século XIII, conta com uma nova distribuição, a cargo da TFP Wines, do grupo The Fladgate Partnership, e uma equipa de enologia reforçada com a entrada de Diogo Lopes, e espera assim ganhar uma nova dinâmica. O ano de 2023 foi "menos conseguido" do que 2022, mas, para 2024, as expectativas são de crescimento. A aposta no enoturismo, com investimentos numa loja de vinhos na propriedade, é uma das prioridades para o próximo ano.