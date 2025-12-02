Reabilitação urbana regista crescimento homólogo de 7,8% em outubro

O inquérito mensal ao mercado da reabilitação da AICCOPN relativo a outubro de 2025 mostra uma trajectória claramente favorável do setor, com os principais indicadores a registarem variações positivas face ao período homólogo. O índice que mede a perceção dos empresários sobre a evolução do nível de atividade aumentou 7,8% em termos homólogos, sinalizando maior optimismo entre os operadores.Paralelamente, o Índice da Carteira de Encomendas cresceu 3,7% comparando com outubro de 2024, o que sugere uma reserva crescente de trabalho para os meses seguintes. O indicador de Produção Contratada — que estima o número de meses de atividade assegurada a um ritmo normal de execução — fixou‑se em 8,9 meses, ligeiramente acima dos 8,7 meses registados no mesmo mês do ano anterior.No capítulo do licenciamento municipal, os dados até setembro apontam para 4.868 licenças emitidas para obras de reabilitação urbana, um aumento homólogo de 4,5%. Este acréscimo é impulsionado sobretudo pelo segmento de edifícios habitacionais, que registou uma subida de 8,5% e totalizou 2.944 licenças.A AICCOPN ressalva, contudo, que os números de licenciamento dizem respeito apenas às intervenções que exigem aprovação prévia da câmara municipal, pelo que não capturam a totalidade da atividade de reabilitação urbana desenvolvida no país. Ainda assim, a combinação de melhor percepção do setor, carteira de encomendas mais robusta e aumento do licenciamento aponta para um momento de dinamismo sustentado no mercado da reabilitação..Atividade do segmento da reabilitação urbana cresce 0,5% em abril