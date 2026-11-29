“A grande dificuldade das pessoas é encontrar uma casa que possam comprar ou arrendar”, diz, com acentuada certeza, Pedro Coelho, cofundador da startup portuguesa Real Twist. Foi para responder a esta adversidade que lançou há pouco mais de seis meses a plataforma Real Twist. Neste espaço digital, quem procura uma casa pode publicar um anúncio com as características do imóvel pretendido, a localização e o valor que dispõe para adquirir ou arrendar. Como explica, “é uma reviravolta [twist]” no mercado imobiliário. Ao invés de anúncios de imóveis, a Real Twist divulga as aspirações de potenciais compradores e arrendatários.

A ideia de Pedro Coelho partiu de uma observação ao setor. “Há mais de duas dezenas de portais imobiliários a anunciar casas, mas não existia nada onde colocar o que as pessoas procuram”, justifica. Com o apoio do sócio Rui Bernardo, iniciou o desenvolvimento da plataforma e, em abril, os dois empreendedores abriram o espaço digital de anúncios gratuitos. Qualquer pessoa pode publicar o que procura: tipologia, metros quadrados, com ou sem garagem, localização, entre outros parâmetros, e até onde vai a sua disponibilidade financeira para custear habitação.

Nesta fase inicial, a Real Twist soma a publicação 200 anúncios, tendo atualmente 165 ativos. Segundo Pedro Coelho, a grande maioria dos utilizadores são particulares, sendo que 90% das publicações têm recebido pelo menos uma resposta. A ideia é mesmo essa: criar uma montra da procura, para que proprietários e profissionais do setor visualizem a demanda e entrem em contacto com os anunciantes quando dispõem de soluções compatíveis. Nesta fase inicial, a Real Twist tem recebido um número significativo de publicações dos distritos de Setúbal e Lisboa, mas já alcançou outros territórios nacionais, como Porto, Algarve e ilhas. Como afirma, “está a chegar ao resto do país”.

Para já, a plataforma não está a monitorizar quantos anúncios resultaram na concretização de operações imobiliárias. O que Pedro Coelho sabe é que 60% dos anunciantes pretendem comprar e 40% arrendar. Tem também conhecimento que as publicações dão nota de situações “bastante distintas”. Como revela, “há anúncios de pessoas que só podem pagar 350 euros de renda, mas outros revelam disponibilidade para arrendar uma casa por 1500/1800 euros por mês”. A análise mostra “um país com uma estratificação social muito díspar”, afirma.

A Real Twist quer agora ganhar dimensão no mercado português e comprovar que a ideia tem pés para andar. No horizonte dos fundadores está o objetivo de exportar a plataforma para outros países da Europa, onde o acesso a habitação é também um grave problema. Pedro Coelho admite o interesse em encontrar um parceiro investidor, que possa alavancar o crescimento deste novo negócio.