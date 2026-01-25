Rearmar a Europa para deixar de depender dos EUA custaria 840 mil milhões de euros

Os países europeus continuam a depender, em grande medida, das empresas norte-americanas. No entanto, o contexto geopolítico alterou-se, pelo que a Europa vai em busca de se rearmar, em nome da própria independência.

As pressões dos Estados Unidos da América sobre os aliados da NATO resultam numa corrida ao armamento, com elevados investimentos por toda a Europa. Tudo somado, o custo de substituir todo o equipamento e armas produzidas nos EUA por aquilo que é produzido na Europa deverá custar um bilião de dólares (840 mil milhões de euros, à escala de câmbio atual).

As contas são do think tank do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, que se especializa nas áreas de Defesa e guerra. Em causa está uma análise através da qual se conclui que a capacidade de produção dos estados europeus está muito atrás dos pares americanos. Porém, a mudança de perspetivas está a alterar o quadro e promete continuar a fazê-lo.