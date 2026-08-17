Receita da Anthropic cresceu pelo menos 14 vezes no 2.º trimestre

As receitas da norte-americana de IA Anthropic deverão ter crescido pelo menos 14 vezes no segundo trimestre, em termos homólogos, para 11,5 mil milhões de dólares (9,9 mil milhões de euros), segundo documentos consultados pela Bloomberg.

De acordo com a agência financeira, a Anthropic está a informar os potenciais investidores que a sua receita no segundo trimestre disparou pelo menos 14 vezes face a igual período do ano passado.

Segundo os documentos vistos pela Bloomberg News, a dona do modelo de inteligência artificial (IA) Claude registou uma receita preliminar superior a 11,5 mil milhões de dólares (cerca de 9,9 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual) no último trimestre, o que compara com 787 milhões de dólares (680 milhões de euros) no período homólogo de 2025.

Este montante compara com 4,73 mil milhões de dólares (cerca de 4 mil milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano.

No segundo trimestre de 2026, a Anthropic registou um lucro operacional ajustado positivo, de acordo com os documentos.

Segundo a Bloomberg, as discussões estão em curso e os números podem sofrer alterações.

Este rápido crescimento ocorre no meio da disputa da empresa com a sua rival de longa data, a OpenAI, para conquistar clientes empresariais. Outrora vista como uma 'outsider' na corrida da inteligência artificial, a Anthropic tem registado um aumento na adoção do seu software por parte de profissionais que procuram otimizar tarefas, incluindo a programação.