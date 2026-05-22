Receitas com IA fazem lucros da Lenovo disparar 38% para 1,6 mil milhões

A Lenovo anunciou os resultados do seu ano fiscal encerrado a 31 de março, com um lucro líquido de 1,9 mil milhões de dólares (cerca de 1,6 mil milhões de euros), um aumento de 38% face ao exercício anterior.

A faturação da tecnológica chinesa subiu 20%, para um valor recorde de 83 mil milhões de dólares (71,6 mil milhões de euros).

O lucro líquido ajustado, que exclui itens extraordinários e não recorrentes, alcançou dois mil milhões de dólares (1,8 mil milhões de euros), mais 42% em termos homólogos.

No quarto trimestre fiscal (o período entre janeiro e março), o lucro líquido atribuído foi de 521 milhões de dólares (449 milhões de euros), um salto de 479% face aos 90 milhões registados no mesmo período do ano anterior. No início do ano civil de 2026, as receitas trimestrais cresceram 27%, para 21,6 mil milhões de dólares (18,6 mil milhões de euros).

A Lenovo explica estes resultados pelo forte crescimento das receitas relacionadas com inteligência artificial, que aumentaram 105% no ano fiscal e passaram a representar 33% da faturação total do grupo. A empresa, cotada em Hong Kong, destaca assim a crescente importância da IA no seu mix de receitas.