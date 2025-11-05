Receitas da Coca-Cola aumentam 3,3% até setembro, com Ibéria estável

A faturação da Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) aumentou 3,3%, para 15.684 milhões de euros, de janeiro a setembro em termos homólogos, anunciou esta quarta-feira, 5, a empresa, que vai distribuir um dividendo de 1,25 euros em dezembro.No terceiro trimestre, as receitas da empresa somaram 5.410 milhões de euros, mais 1% do que no mesmo período de 2024.Nos primeiros nove meses do ano, a engarrafadora arrecadou 2.620 milhões de euros na Ibéria (Espanha, Portugal e Andorra), em linha com o ano de 2024 (2.621 milhões), enquanto no terceiro trimestre faturou 1.065 milhões, um aumento de 1,3%.“2025 continua a ser um ano sólido para a CCEP, refletindo as nossas grandes marcas, grandes pessoas, grande execução e relações sólidas com os nossos parceiros de marca e clientes. Conseguimos mais um trimestre de crescimento em volume na Europa, apesar de uma procura mais fraca por parte dos consumidores”, afirmou o presidente executivo (CEO) da Coca-Cola Europacific Partners, Damian Gammell.Gammell avançou também que a empresa reafirma as suas metas para o atual exercício: “Continuamos confiantes de que temos a estratégia adequada, executada de forma sustentável, para cumprir os nossos objetivos de crescimento a médio prazo”, sustentou.“O nosso desempenho, juntamente com o nosso foco contínuo na produtividade, está a impulsionar um ‘cash flow’ sólido e rentável, que sustenta um investimento recorde no crescimento futuro, um dividendo crescente e recompras de ações em curso”, acrescentou.Face a estes resultados, o grupo anunciou a distribuição de um dividendo correspondente ao segundo semestre no valor de 1,25 euros por ação, que será pago a 03 de dezembro de 2025 aos acionistas elegíveis registados à data de 14 de novembro de 2025.A Coca-Cola eleva assim o dividendo total do exercício para 2,04 euros por ação e mantém uma taxa de distribuição anualizada próxima de 50%. .Lucro da Coca-Cola sobe 30% para mais de três mil milhões no 3.º trimestre\n\n