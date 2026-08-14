Receitas da Digi em Portugal sobem 6% para 37,2 milhões até junho

As receitas da Digi em Portugal ascenderam a 37,2 milhões de euros na primeira metade do ano, um aumento de cerca de 6% relativamente a 2025, anunciou esta sexta-feira a operadora.

Só no segundo trimestre, a Digi totalizou 18,9 milhões de euros em receitas em Portugal, acima dos 17,3 milhões de euros reportados no período homólogo, segundo o relatório da empresa hoje divulgado.

No final do primeiro semestre, a Digi Portugal contava com 545.000 linhas móveis e 186.000 clientes de internet, sendo que 147.000 dos quais contrataram também a Digi TV.

Em comunicado, a empresa destacou ainda um aumento de 11% nas receitas consolidadas do grupo, que atingiram 608 milhões de euros no segundo trimestre.

Por sua vez, o resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) consolidado foi de 169 milhões de euros, um acréscimo de 23%.