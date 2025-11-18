Receitas da gestora de estacionamento Telpark crescem 11% para 171,7 milhões até setembro

O Grupo Empark, que opera sob a marca Telpark na Península Ibérica na gestão de vagas de estacionamento, reportou um crescimento das suas principais métricas nos primeiros nove meses de 2025. As receitas ajustadas totalizaram 171,7 milhões de euros, um aumento de 11% face ao período homólogo de 2024.O EBITDA ajustado situou-se em 90,6 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 14,6% e traduz uma margem de 52,8% — a mais elevada até hoje registada pela empresa. A administração atribui este desempenho ao efeito de alavancagem operacional e à implementação de uma estratégia comercial diferenciada.O segmento Off-Street foi o motor principal do crescimento, com receitas a subir 15% para 120,8 milhões de euros (excluindo a operação na Turquia, vendida em abril). A empresa sublinha o contributo de novas aquisições e integrações neste resultado. O negócio On-Street cresceu 3%, alcançando 49,8 milhões de euros, apoiado em renovações contratuais e novas concessões.A utilização digital é uma das alavancas estratégicas: a taxa de utilização digital no negócio de rotação off-street atingiu 20%, tendo subido mais de 300 pontos base no último ano. A app Telpark conta agora com mais de 5,9 milhões de utilizadores.Nos primeiros nove meses do ano, a Telpark investiu 63,2 milhões de euros, maioritariamente destinados ao desenvolvimento e melhoria de ativos Off-Street.Entre as operações relevantes destacam‑se a aquisição do portefólio Turiapark (quatro ativos em Valência e Madrid), o início da gestão do Mercado de Almuñécar, a incorporação de um novo parque em Viseu e a entrada em funcionamento do parque Albacete-Jesús, em Valência. No total, as novas integrações acrescentaram mais de 3.100 lugares de estacionamento.Sobre a estratégia da empresa, o CFO Iñigo Duque afirmou, citado em comunicado, que “estes resultados refletem o sucesso da nossa estratégia, baseada na transformação digital, no reforço da oferta de carregamento elétrico e no crescimento seletivo do portefólio. Estamos numa posição sólida para continuar a inovar e liderar a mobilidade sustentável no sul da Europa, maximizando a rentabilidade e a criação de valor para os nossos clientes e acionistas”, concluiu.A Telpark gere atualmente mais de 335.900 vagas em mais de 150 cidades em Espanha e Portugal, consolidando a sua posição no mercado ibérico..Câmara de Lisboa disponibiliza 3.500 lugares de estacionamento noturno em parceria com EMEL e Telpark