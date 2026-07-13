Receitas da ID Logistics crescem 14% para 3,7 mil milhões em 2025

A ID Logistics anunciou esta segunda-feira, 13 de julho, receitas globais de 3,7 mil milhões de euros em 2025, um aumento de 14,2% em comparação com o ano anterior.

Em Portugal — onde se prepara para celebrar dez anos de atividade e emprega mais de 400 pessoas — a multinacional de logística contratual reforçou recentemente a operação com a abertura de um novo centro monocliente no Montijo, com 35 mil metros quadrados.

O grupo destacou a expansão em setores estratégicos como a saúde e a eletrónica de consumo.

Em 2025 foi criada uma unidade de negócio ibérica dedicada ao setor farmacêutico, com infraestruturas de temperatura controlada, já a prestar serviços em Portugal a mais de uma dezena de empresas do setor.

Citado no comunicado, o diretor‑geral da ID Logistics Ibéria, Jérôme Jacek, falando do plano de crescimento, realçou que o mercado português continuará a ser “peça central” na estratégia do grupo.

Fundada em 2001 e liderada por Eric Hémar, a ID Logistics gere cerca de 450 centros logísticos em 19 países, totalizando mais de dez milhões de metros quadrados de armazéns e 55 mil colaboradores.