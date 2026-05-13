Receitas da InPost sobem 31% para 910 milhões no primeiro trimestre

A InPost iniciou 2026 com um forte impulso nas receitas que atingiram 910,5 milhões de euros, um crescimento homólogo de 31% que acompanha um aumento de 32 p.p. no volume de encomendas geridas, totalizando 359,2 milhões no primeiro trimestre.

O desempenho foi impulsionado pelo crescimento internacional e pela rápida expansão da rede de lockers na Europa, segundo a empresa europeia de logística que entrega encomendas fora de casa, usando esses cacifos automáticos e pequenos comércios locais (pontos pack).

O negócio fora da Polónia, onde a empresa nasceu, já representa 53% das receitas do grupo. O EBITDA ajustado fixou‑se em 212,7 milhões de euros, menos 4% em termos homólogos, refletindo o bom desempenho na Polónia e na Zona Euro e os investimentos associados à transformação operacional no Reino Unido após a integração da Yodel.

O fundador e CEO Rafał Brzoska realça que, em todas as geografias, "continuamos a crescer acima do conjunto do comércio eletrónico, ampliando a nossa plataforma pan-europeia de logística out-of-home e a conveniência que oferecemos tanto a consumidores como a comerciantes".

Na Zona Euro os volumes cresceram 28% para 94,2 milhões de envios, impulsionados pelo segmento B2C que aumentou 34 por cento e pelos lockers cujos volumes subiram 48%.

As receitas regionais somaram 261,8 milhões de euros, mais 27,5 p.p., e o EBITDA ajustado situou‑se em 35,3 milhões de euros com uma margem estável de 13,5%.

A Ibéria reforça a sua importância estratégica com a integração da Sending e a expansão da rede de lockers e pontos pack em Portugal e Espanha.

Na Polónia, os volumes cresceram 8% para 188,1 milhões de encomendas. As receitas subiram 9,2 p.p. para 425,3 milhões de euros e o EBITDA ajustado aumentou 7,4% para 200,2 milhões de euros, com uma margem de 47,1%.

No Reino Unido e na Irlanda os volumes mais do que triplicaram para 76,9 milhões de encomendas, um aumento homólogo de 220%, suportado pelo crescimento do negócio C2C e pela consolidação da Yodel.

A rede de lockers aumentou em cerca de 3 500 unidades no trimestre, elevando o total para 64 680 dispositivos e 94 868 pontos out-of-home em nove países.

O investimento do período foi de 84,6 milhões de euros, maioritariamente destinado à produção e instalação dos novos lockers. Na Zona Euro a rede cresceu 53 por cento para 21.092 lockers e no Reino Unido aumentou 45 por cento para 14.623 dispositivos.

Para o segundo trimestre de 2026, a InPost prevê manter um crescimento homólogo do volume do grupo entre 15% e 19%, sustentado pelo impulso internacional.

A empresa mantém as previsões para o exercício e pretende instalar cerca de 20 mil novos lockers ao longo do ano, com o objetivo de consolidar a sua plataforma logística pan-europeia e acelerar a adoção de soluções out-of-home, sobretudo na Zona Euro e no Reino Unido.