Receitas da Lego aumentam 21% para 5,6 mil milhões no primeiro semestre

A Lego obteve um aumento significativo de 21% nas receitas do primeiro semestre, que atingiram um recorde de 41,9 mil milhões de coroas dinamarquesas (cerca de 5,6 mil milhões de euros à taxa de câmbio atual), divulgou o grupo em comunicado, valor que compara com os 4,6 mil milhões de euros do primeiro semestre de 2025.

As vendas ao consumidor também apresentaram um crescimento homólogo de 22%, destacando a capacidade da empresa dinamarquesa de superar o crescimento do mercado global de brinquedos e de ganhar quota de mercado, realça a Lego.

O lucro operacional aumentou 22%, alcançando cerca de 1,5 mil milhões de euros, impulsionado por eficiências de escala e iniciativas de produtividade, enquanto a empresa continuou a investir em iniciativas estratégicas, incluindo a sustentabilidade.

O resultado líquido cresceu 32%, totalizando aproximadamente 1,2 mil milhões de euros.

O fluxo de caixa livre situou-se em cerca de 282 milhões de euros, em comparação com os 228 milhões registados em igual período de 20025, refletindo um aumento na capacidade de investimento a longo prazo.

Entre os investimentos significativos, destacam-se a construção de uma nova fábrica e a aquisição de 29 Lego e Legoland Discovery Centers, que atraem cerca de cinco milhões de visitantes por ano, realça a empresa em comunicado.

Niels B Christiansen, CEO do Grupo Lego, expressou satisfação com os resultados, afirmando que o portfólio de produtos "tem algo para todos" e que o entusiasmo em torno da marca continua a impulsionar a procura global.

Em termos de sustentabilidade, o Grupo Lego está a avançar na utilização de materiais renováveis e reciclados, com uma transição prevista para sacos de papel até 2027.

A empresa também iniciou a construção do maior parque solar até à data, que contará com 160 mil painéis capazes de produzir 99 GWh por ano, em Billund (Dinamarca), projetado para satisfazer as suas necessidades elétricas a partir de 2027.

Por fim, o Grupo LEGO continua a expandir a sua presença global, com a inauguração do Campus Kornmarken em Billund, que abriga mais de 1.800 colaboradores dedicados à inovação na produção.

Estão também em curso obras para a nova fábrica e centro de distribuição na Virgínia, EUA, com previsão de inauguração em 2027.