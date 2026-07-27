Receitas da Mango aumentam 7,2% no 1.º semestre para 1,9 mil milhões

A Mango registou um aumento de 7,2% em termos homólogos nas receitas do primeiro semestre, atingindo os 1.852 milhões de euros, informou esta segunda-feira a marca de vestuário.

Em comunicado, a empresa revelou que os principais mercados foram Espanha, França, Turquia, Alemanha e Estados Unidos, com a atividade internacional a representar 77% do volume de negócios registado até junho.

No período em análise, o negócio ‘online’ cresceu para 32% do volume de negócios total.

Para o presidente executivo (CEO) da Mango, Toni Ruiz, os resultados dos primeiros seis meses do ano refletem “uma evolução positiva”, com números que se situam acima da média do mercado.

No âmbito do Plano Estratégico 2024-2026, a empresa realizou, no primeiro semestre, 127 aberturas e 37 remodelações, terminando junho com uma rede de mais de 2.960 pontos de venda em mais de 120 países, entre os quais Portugal.

A Mango ambiciona atingir os 4.000 milhões de euros em faturação no final deste exercício.

Em junho, a Mango anunciou um investimento 66 milhões de euros em França entre este ano e 2028 para abrir 45 novas lojas e reforçar a presença naquele que é um dos seus principais mercados internacionais.

Durante o primeiro semestre, a marca reinvestiu quase 90 milhões de euros na expansão e modernização da rede de lojas.