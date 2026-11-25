As receitas da Meo recuaram 5,7% até setembro, comparando com igual período de 2025 e incluindo a Intelcia, que foi vendida em abril último, para 1.955 milhões de euros, divulgou esta quarta-feira a empresa.

O resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) diminuiu 7% para 666 milhões de euros e o investimento desacelerou 0,6% para 290 milhões de euros.

Numa comparação pro-forma, em que a Intelcia é retirada dos resultados de 2025, as receitas subiram 1,4%, o EBITDA avança 5,4% e o investimento 0,2%.

"O investimento realizado no período reflete o compromisso contínuo da Meo com o desenvolvimento e a modernização das suas redes e infraestruturas de nova geração, reforçando a capacidade, a resiliência e a segurança das suas plataformas tecnológicas e assegurando elevados padrões de qualidade de serviço, fiabilidade e experiência do cliente", refere o grupo liderado por Ana Figueiredo.

Segundo a Meo, no terceiro trimestre, as receitas, numa base pro-forma, ascenderam a "658 milhões de euros, um crescimento homólogo de 3,6%", impulsionado pelos negócios da energia, que subiram 39%, e do B2B [empresarial], que cresceu 12%.

"Esta evolução contribuiu para mitigar o impacto da forte pressão concorrencial nas receitas do segmento consumo, bem como o da diminuição gradual das receitas associadas à atividade de operadores móveis virtuais (MVNO)", refere a Meo.

Também com base pro-forma, "o EBITDA situou-se em 223 milhões de euros", um recuo homólogo de 1,0%, "refletindo o impacto da dinâmica concorrencial no segumento consumo e das pressões inflacionistas sobre determinados custos operacionais" e o investimento atingiu 88 milhões de euros".

No final do terceiro trimestre, a rede de fibra da Meo "cobria 6,7 milhões de casas, enquanto a cobertura móvel se manteve em níveis de excelência, atingindo 99,98% no 4G e 98,09% no 5G, contribuindo para uma experiência de serviço diferenciada e promovendo a inclusão digital em todo o território nacional".

As receitas do segmento consumo subiram 2,1% para 379 milhões de euros, sendo que "esta evolução beneficiou do forte crescimento da Meo Energia que vem contrabalançar a pressão concorrencial sobre o ARPU [receita média por cliente] dos serviços de telecomunicações".

A Meo Energia "manteve uma forte dinâmica comercial, num mercado particularmente competitivo, com as receitas a crescerem 39,0% face ao período homólogo", adianta a empresa, salientando que "a base de clientes atingiu 275 mil no final de setembro de 2026, mais 70 mil Clientes face a setembro de 2025, refletindo a execução consistente da estratégia comercial e o contributo das iniciativas de cross-selling".

As receitas do segmento de serviços empresariais (incluindo B2B, Wholesale e Altice Labs) totalizaram 279 milhões de euros no terceiro trimestre de 2026, uma subida homóloga de 5,8%. Agora, excluindo o menor contributo da Altice Labs e o impacto associado à redução gradual do negócio de MVNO, "as receitas registaram um crescimento homólogo de 9,3%".

Relativamente às receitas do segmento B2B, estas ascenderam os 200 milhões de euros, "registando um crescimento homólogo de 12%" e os serviços Não-Telco representraram quase um quarto (24%) das receitas totais de serviços B2B.

A presidente executiva (CEO) da Meo afirma que os resultados dos primeiros nove meses são reflexo da resiliência e disciplina com que está a ser executada a estatégia "num mercado de elevada intensidade concorrencial e em profunda mudança tecnológica", destacando as receitas, o EBITA e o investimento acumulado de 290 milhões de euros.

Numa comparação pro-forma, em que a Intelcia é retirada dos resultados de 2025, as receitas subiram 1,4%, o EBITDA avança 5,4% e o investimento 0,2%.

"No terceiro trimestre, as receitas cresceram 3,6% face ao período homólogo, atingindo 658 milhões de euros, impulsionadas pelo desempenho do negócio B2B e da Meo Energia, cujas receitas aumentaram 12% e 39%, respetivamente", aponta a CEO, no comunicado dos resultados.

Este desempenho "confirma a importância da diversificação como motor de crescimento e a nossa capacidade para desenvolver novas fontes de receita para além do negócio tradicional de telecomunicações", acrescenta Ana Figueiredo.

"Estamos a transformar a Meo para responder às exigências do presente e preparar o futuro. Não se trata apenas de modernizar tecnologia ou otimizar operações, mas de transformar o modelo de negócio, a experiência dos clientes, as operações, a organização e as competências", salienta, referindo que estão a ser simplificados processos, automatizadas operações e acelerada a adoção da inteligência artificial (IA).

"É esta transformação que nos permitirá combinar conectividade, cloud, cibersegurança, energia e serviços digitais numa proposta de valor cada vez mais completa", salienta a CEO, referindo que a diferenciação da empresa "assenta também na capacidade de integrar infraestruturas críticas ao longo de toda a cadeia de conectividade".

Atualmente, a fibra chega a 6,7 milhões de lares, e nas redes móveis com uma cobertura de 4G de 99,98% e de 5G de 98,09% da população, "mas estamos igualmente a ampliar a nossa presença na conectividade internacional e por satélite", reforça.

A transformação da Meo, diz, faz-se com os colaboradores e parceiros e mede-se pelo valor criado para os clientes e para o país.

"É com esse compromisso que queremos crescer de forma sustentável e contribuir para um Portugal mais conectado, seguro, competitivo e com maior soberania digital", remata Ana Figueiredo.