Receitas da Meo sobem 0,3% para 1,3 mil milhões no 1.º semestre

As receitas da Meo subiram 0,3% no primeiro semestre, face a igual período de 2025, para 1.297 milhões de euros, divulgou esta quinta-feira o grupo de telecomunicações.

Entre janeiro e junho, os resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) recuaram 7,5% para 443 milhões de e euros e o investimento atingiu os 202 milhões de euros, "mantendo o investimento na modernização das suas infraestruturas e na transformação do negócio", um aumento de 3,3%.

No segundo trimestre, a Meo "registou receitas de 648 milhões de euros, EBITDA de 222 milhões de euros e investimento de 97 milhões de euros".

A Meo concluiu a alienação da participação de 65% na Intelcia e a venda do Data Center da Covilhã, operações que diz estarem "enquadradas numa estratégia de otimização do portefólio de ativos e de concentração nas áreas de negócio 'core' [principais], reforçando o foco nos segmentos com maior potencial de crescimento e criação de valor".

As receitas cresceram 0,2% no segundo trimestre, face ao período homólogo, "beneficiando da contínua expansão do negócio de energia em 36% e do crescimento de 5% do Segmento B2B [empresarial], efeitos que foram mitigados pela redução das receitas do Segmento Consumo, fruto da pressão concorrencial que se faz sentir no mercado, e pela redução gradual das receitas associadas ao MVNO [operador móvel virtual]".

No segundo trimestre, "o EBITDA totalizou 222 milhões de euros", representando uma diminuição homóloga de 7,5%, refletindo o impacto na margem gerada pelo Segmento Consumo, decorrente do contexto de elevada competitividade no mercado de telecomunicações, bem como o aumento de determinados custos operacionais diretamente influenciados pelas pressões inflacionistas, nomeadamente custos com aluguer de infraestrutura, sistemas de informação e energia".

Estes impactos "foram parcialmente compensados pelo crescimento do negócio de Serviços Empresariais, bem como pela continuidade das iniciativas de eficiência operacional que se traduziram na redução de outros custos gerais, para além das rubricas anteriormente referidas".