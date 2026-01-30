Receitas da XTB aumentam 16,4% para 507 milhões em 2025

A corretora de investimentos 'online' XTB obteve um recorde de receitas de 506,7 milhões de euros em 2025, um aumento de 16,4% face ao ano anterior, foi hoje anunciado.

Em comunicado, a XTB justifica este crescimento com o aumento de 73,4% no número de clientes, tendo o número total ultrapassado os 2,16 milhões em 2025.

O número de clientes ativos também aumentou, atingindo um nível recorde de 1,19 milhões, um crescimento de 69,7% em relação ao ano anterior.

Nos primeiros 28 dias de 2026, a XTB alcançou mais de 117 mil novos clientes.

A corretora de investimentos 'online' mencionou ainda uma elevada atividade de negociação, mais 41,3% relativamente ao ano anterior no número de contratos de CFD concluídos em lotes, apesar de uma diminuição da rentabilidade média por lote para 50,7 euros (63,9 euros em 2024).

No comunicado, o presidente executivo (CEO) da XTB, Omar Arnaout, afirmou que 2025 “foi o melhor ano da história da XTB em muitos aspetos".

"Estou satisfeito com a base de clientes em constante crescimento e, mais importante ainda, com o ritmo acelerado de aquisição de novos investidores ano após ano”, acrescentou o responsável.