Receitas da Zalando crescem 16,8% para 12,3 mil milhões em 2025

A Zalando reportou em 2025 receita de 12,3 mil milhões de euros, um crescimento de 16,8%, e um EBIT ajustado de 591 milhões, mais 15,6% face a 2024.

O volume bruto de mercadoria (GMV) no segmento B2C (transações entre a empresa e os consumidores finais) subiu para 17,6 mil milhões, com 62 milhões de clientes ativos, indicam os resultados divulgados esta quinta‑feira, 12 de março.

A aquisição da ABOUT YOU acelerou ganhos de sinergias, uma vez que a plataforma europeia de comércio eletrónico afirma ter feito progressos tais que espera atingir 100 milhões de sinergias anuais até 2027, um ano antes do previsto.

No B2B (transações e relações comerciais entre empresas), a faturação cresceu 14,6%, para 1,1 mil milhões de euros, e o EBIT ajustado mais do que duplicou. A unidade de software SCAYLE expandiu‑se para os EUA e assegurou um contrato para suportar o negócio Direct‑to‑Consumer da Levi Strauss & Co.

Sobre o mercado português, a diretora‑geral para o Sul da Europa, Eloisa Siclari, afirma que "2025 foi mais um ano marcante para a Zalando, com o lançamento oficial da nossa presença em Portugal". Acrescenta ainda que a plataforma está "a integrar ferramentas de inteligência artificial para criar uma experiência de compra mais personalizada e conversacional".

A empresa prevê nova aceleração em 2026, com maior implementação de soluções de IA.

Em consequência da evolução financeira e da expectativa de geração de caixa, a Zalando aprovou um programa de recompra de ações de até 300 milhões para devolver capital excedente aos acionistas.