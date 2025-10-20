Receitas de EY Global crescem 4% para 45.650 milhões de euros no ano fiscal terminado em junho

A consultora EY registou receitas de 53.200 milhões de dólares (45.650 milhões de euros) no ano fiscal terminado em junho, o equivalente a 4% em termos homólogos, destacando-se o crescimento de 30% nas áreas de inteligência artificial (IA).Em comunicado hoje divulgado, a EY refere que a geografia de Europa, Médio Oriente, Índia e África foi a que mais cresceu, na ordem dos 5,5%.As receitas na área fiscal subiram 5,5%, para 12.700 milhões de dólares, enquanto na consultoria avançaram 5,2% para 16.400 milhões de dólares.Na auditoria, o volume de negócios avançou 3,5% para 17.800 milhões de dólares.Dentro da EY-Parthenon, que inclui ‘strategy&transactions’, a receita manteve-se nos 6.200 milhões de dólares.A consultora acrescenta que nos últimos cinco anos, “considerando todas as áreas de negócio da EY Global, as receitas cresceram, em média, 8,2% por ano fiscal”..Uso da bicicleta pode gerar mil milhões de euros em benefícios até 2030, aponta estudo da EY.EY: Moedas digitais dos bancos centrais vão ter impacto na banca