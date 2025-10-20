DN DN Brasil Men's Health Women's Health
Receitas de EY Global crescem 4% para 45.650 milhões de euros no ano fiscal terminado em junho

A faturação subiu 5,5% na área geográfica de maior crescimento, que inclui a Europa. Na operação global, a receita cresceu 4%, a beneficiar de um aumento de 30% nas áreas ligadas à IA.
A EY é uma das maiores consultoras à escala mundial, com mais de 700 escritórios e 400 mil trabalhadores.
A consultora EY registou receitas de 53.200 milhões de dólares (45.650 milhões de euros) no ano fiscal terminado em junho, o equivalente a 4% em termos homólogos, destacando-se o crescimento de 30% nas áreas de inteligência artificial (IA).

Em comunicado hoje divulgado, a EY refere que a geografia de Europa, Médio Oriente, Índia e África foi a que mais cresceu, na ordem dos 5,5%.

As receitas na área fiscal subiram 5,5%, para 12.700 milhões de dólares, enquanto na consultoria avançaram 5,2% para 16.400 milhões de dólares.

Na auditoria, o volume de negócios avançou 3,5% para 17.800 milhões de dólares.

Dentro da EY-Parthenon, que inclui ‘strategy&transactions’, a receita manteve-se nos 6.200 milhões de dólares.

A consultora acrescenta que nos últimos cinco anos, “considerando todas as áreas de negócio da EY Global, as receitas cresceram, em média, 8,2% por ano fiscal”.

