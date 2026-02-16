Receitas do grupo hoteleiro Ibersol sobem 21% para 38,5 milhões em 2025

As receitas do grupo hoteleiro espanhol Ibersol subiram 21% em 2025 para 38,5 milhões de euros, no ano em que o grupo iniciou a sua expansão internacional com a abertura do primeiro hotel na Áustria.

Os resultados superaram em 11,6% a previsão comunicada no ano passado, que situava a faturação em 34,5 milhões de euros, informou a empresa em comunicado citado pela Efe esta segunda-feira, 16.

O diretor geral do Grupo Ibersol, Claudio Javier Pérez, afirmou que os resultados confirmam uma estratégia que funcionou "melhor do que o esperado" e destacou que foram capazes de crescer "de forma sólida em relação a 2024 e, ao mesmo tempo, superar as previsões".

Durante 2025, o grupo iniciou a expansão internacional, chegando a Viena (Áustria) com a abertura do Hotel Ibercity Wien Schönbrunn, o seu primeiro estabelecimento urbano.

“Em 2026, queremos continuar a potenciar este tipo de estabelecimentos, com o objetivo de tornar o grupo menos sazonal através de produtos urbanos como o Ibercity", afirmou Pérez.

Além disso, a empresa prevê uma nova abertura na costa espanhola durante o segundo semestre do próximo ano, em linha com o seu plano de expansão.

O grupo desenvolve atividade em Espanha e na Áustria e conta com 165 funcionários na temporada atual, um número que aumenta para entre 500 e 600 trabalhadores durante os períodos de máxima atividade.