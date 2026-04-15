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Receitas do Grupo Mosqueteiros subiram 5,5% no ano passado

O Intermarché é a principal marca do grupo e cresceu 5,2%, com o volume de negócios a alcançar 1,96 mil milhões de euros. As restantes insígnias também registaram aumentos face a 2024.
Receitas do Grupo Mosqueteiros subiram 5,5% no ano passado
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O Grupo Mosqueteiros registou um volume de negócios de 2,24 mil milhões de euros em 2025. O valor traduz um crescimento de 5,5% face ao ano anterior.

Em causa estão as marcas Intermarché, Bricomarché e Roady. A primeira destas é a insígnia alimentar do grupo e atingiu um volume de negócios de 1,96 mil milhões de euros no ano passado, ou seja, mais 5,2% do que em 2024.

Ao mesmo tempo, o Bricomarché cresceu 8,3% para 218 milhões de euros, enquanto o Roady ganhou 5,2% e atingiu 54 milhões.

No final de 2025, o grupo dispunha de 15 mil trabalhadores, distribuídos por 365 postos de venda em Portugal, incluindo 267 lojas Intermarché, 61 Bricomarché e 37 centros-auto Roady.

"Continuaremos a investir na modernização das lojas, na valorização dos produtos nacionais e na proximidade com as comunidades onde estamos”, afirma Paulo Mendes, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Mosqueteiros em Portugal, em declarações citadas num comunicado enviado às redações.

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