Receitas do Grupo OLX sobem 22% para cerca de 440 milhões no primeiro semestre

O Grupo OLX reportou receitas de aproximadamente 440 milhões de euros nos primeiros seis meses encerrados a 30 de setembro de 2025, um aumento de 22% face ao período homólogo, enquanto o EBITDA ajustado cresceu 52% para cerca de 215 milhões de euros, elevando a margem operacional para 49% e o EBIT ajustado subiu 59% para perto de 191 milhões de euros. Christian Gisy, CEO do grupo, diz sentir-se "orgulhoso de que a nossa estratégia esteja a proporcionar resultados significativos", atribuindo o desempenho à focalização nas categorias principais e à rápida implementação de soluções de inteligência artificial, bem como à aquisição da francesa La Centrale.O impulso veio sobretudo dos segmentos Automóvel (+27% de receitas), Imobiliário (+26%) e Empregos (+12%), e o grupo investiu cerca de 18,6 milhões de euros em IA no ano, com mais de 60 casos de uso e 10 aplicações de IA generativa no semestre que, segundo a empresa, reduziram em 35% a 55% o tempo de publicação e melhoraram em 37% a qualidade dos anúncios. Em termos estratégicos, o OLX reforçou a sua presença na Europa Ocidental com a compra da La Centrale e desinvestiu em ativos fora do seu core, ao mesmo tempo que em Portugal os portais OLX, Standvirtual e Imovirtual registaram ganhos relevantes — peças automóveis com mais de 850 mil anúncios ativos e 660 mil utilizadores mensais, Standvirtual com procura dos consumidores a crescer 26% e Imovirtual com aumento de leads de 15% — resultados que o grupo apresenta como reflexo da monetização reforçada, da eficiência operacional e da aposta tecnológica para sustentar o crescimento.