Receitas dos hospitais privados em Portugal atingem recorde de 2,8 mil milhões em 2025

As empresas gestoras de hospitais privados e das unidades públicas em regime de parceria público-privada geraram receitas agregadas de 2,8 mil milhões de euros em 2025, o valor mais alto de sempre e um crescimento de 9,5% face a 2024, segundo a análise setorial da Informa D&B divulgada esta sexta-feira.

A consultora atribui a subida à maior utilização dos serviços hospitalares privados e ao crescimento dos seguros de saúde. "Este crescimento é favorecido pelo aumento da utilização dos serviços hospitalares privados e pela maior penetração dos seguros de saúde", lê‑se no relatório.

Os prémios de seguros de saúde também aceleraram, com a faturação a aumentar 17,5% em 2024 e 12,3% em 2025, atingindo 1,8 mil milhões de euros no último ano. Esse impulso contributivo explica em boa parte o reforço da procura por cuidados privados.

Em termos de oferta, Portugal contava com 242 hospitais em 2024, dos quais 131 pertenciam à rede privada (empresas e IPSS), totalizando 35.397 camas em todo o país.

Entre os maiores grupos, a oferta privada com fins lucrativos somava 64 hospitais e 4.537 camas em abril de 2026, uma média de 71 camas por estabelecimento.

A concentração do setor é elevada, sendo que os cinco principais operadores hospitalares detinham 92,2% do mercado em 2025, e as cinco maiores seguradoras concentravam 82,5% da faturação de prémios no mesmo ano, sublinhando um ambiente dominado por grandes players, de acordo com o relatório.