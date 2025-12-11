Receitas globais da publicidade devem crescer 8,8% para 1,5 biliões de euros

O mercado publicitário mundial deverá crescer 8,8% em 2025, atingindo cerca de 1 049 mil milhões de euros, e avançar 7,1% em 2026, numa revisão em alta impulsionada pela redução dos riscos comerciais e pelos efeitos da inteligência artificial, aponta o relatório “This Year, Next Year” 2025 da WPP Media. De acordo com o estudo da empresa global de meios, a receita publicitária ligada ao comércio digital deverá alcançar aproximadamente 164 mil milhões em 2025, ultrapassando pela primeira vez a receita total de anúncios de televisão e pressionando modelos tradicionais, enquanto a publicidade baseada em conteúdo soma cerca de 610,4 mil milhões em 2025, subindo para 643,0 mil milhões em 2026. Por sua vez, a imprensa recua ligeiramente para 28,9 mil milhões em 2025 e 28 mil milhões em 2026. Já os videojogos crescem rapidamente, para cerca de 7,8 mil milhões em 2025 e 9,8 mil milhões em 2026, apesar de manterem uma quota reduzida. Quanto à publicidade fora de casa, ou DOOH ("Digital Out‑Of‑Home"), deverá representar 43,9% da receita OOH ("Out‑Of‑Home") até 2030, com cerca de 28,9 mil milhões, e a televisão mantém crescimento moderado — 154,1 mil milhões em 2025 e 157,4 mil milhões em 2026 — com a quota do streaming a subir para quase 30% em 2026. As plataformas digitais e sociais são o principal motor de crescimento, com cerca de 380 mil milhões em 2025 e 409,6 mil milhões em 2026, e a componente ligada à IA atinge já cerca de 225,3 mil milhões em 2025 (c. 21,4% da receita total), com perspetivas de crescimento superiores a 10% em 2026. Entre os maiores mercados, os EUA lideram com aproximadamente 396,7 mil milhões em 2025, seguidos da China com 198,7 mil milhões, Reino Unido com 53,7 mil milhões, Japão com 47,9 mil milhões e Alemanha com 37,5 mil milhões. O relatório conclui que a conjugação de IA, comércio e migração de audiências para plataformas digitais está a redesenhar a distribuição das receitas publicitárias, exigindo maior prova de eficácia no comércio publicitário, integração responsável de IA e diversificação entre streaming, social e formatos emergentes para capturar crescimento sustentável..França multa American Express em 1,5 milhões por violação de regras sobre publicidade\n