Receitas totais da Fortinet superaram dois mil milhões no segundo trimestre

As vendas totais da Fortinet aumentaram 26% no segundo trimestre e atingiram 2,05 mil milhões de euros. A empresa viu o lucro por ação disparar 41% ou 44% (consoante a métrica), em termos homólogos.

Os dados constam de um comunicado enviado às redações. A empresa, centrada em cibersegurança, está sediada nos EUA e conta com presença em Portugal e em dezenas de países de todo o mundo.

A Fortinet faz saber que a faturação (difere das receitas totais) disparou 33%, em termos homólogos, ao atingir 2,37 mil milhões, no período de abril a junho de 2026. Em simultâneo, as receitas de produto atingiram 773 milhões, mais 52% do que um ano antes.

Em simultâneo, o lucro por ação GAAP aumentou 44%, para 0,82 dólares, ao passo que o lucro por ação não-GAAP subiu 41% até aos 0,90 dólares. Os dados mostram ainda a margem operacional GAAP a avançar 34%, ao passo que na margem operacional não-GAAP foi registado um acréscimo de 38%.

Também no segundo trimestre, o fluxo de caixa das operações atingiu 1,04 mil milhões de dólares, enquanto o fluxo de caixa livre marcou 966 milhões.