Reclamações contra a Coca-Cola em Portugal disparam com campanha do mundial de futebol

O Portal da Queixa registou um aumento abrupto das reclamações dirigidas à Coca‑Cola em Portugal, com 56 queixas entre 1 de junho e meados de 2026 — num total de 60 ocorrências no ano — face a apenas cinco reclamações durante todo o ano de 2025.

O pico associa‑se à campanha promocional “Celebra o Campeonato do Mundo FIFA’26” e centra‑se num programa de pontos disponível na aplicação da marca.

Os consumidores apontam problemas recorrentes na experiência de utilização: dificuldades na validação de talões de compra, falhas no resgate de prémios, dedução de pontos sem entrega dos prémios, falta de stock e ausência de resposta do apoio ao cliente.

O Portal da Queixa identificou que 25% das reclamações provêm da área de Lisboa, 16,67% do Porto e 13,33% de Setúbal. Em termos demográficos, 67% são de homens e a faixa etária mais afetada é a dos 35 aos 44 anos (33%), seguida dos 25 aos 34 anos (25%).

Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, alertou para o impacto económico e reputacional destas falhas, ao salientar que "a experiência negativa relatada pelos consumidores pode comprometer a confiança na marca e influenciar decisões futuras de compra".

O mesmo responsável deixa ainda o alerta de que "em campanhas de grande escala que incentivam o envolvimento direto com a marca, é de enorme importância garantir transparência, robustez tecnológica e capacidade de resposta ao consumidor".