Reclamações na energia aumentam 1% para 4.358 no terceiro trimestre

Segundo o Boletim de Apoio ao Consumidor de Energia, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), já face aos três meses anteriores as reclamações subiram 2,5%.
O número de reclamações no setor da energia aumentou 1% no terceiro trimestre, face ao mesmo período de 2024, para 4.358, segundo dados do regulador divulgados esta terça-feira, 11.

Segundo o Boletim de Apoio ao Consumidor de Energia, publicado pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), já face aos três meses anteriores as reclamações subiram 2,5%.

Os três temas mais reclamados nos livros de reclamações foram faturação, contrato de fornecimento e práticas comerciais desleais, representando 40,3% das reclamações aí apresentadas.

O número de pedidos de intervenção da ERSE entre julho e setembro deste ano aumentou 10% face a período homólogo de 2024 para 1.062.

A maioria daqueles pedidos incidem sobre o setor elétrico (85%), sendo a faturação o tema de maior conflito.

No terceiro trimestre, o tratamento e resposta a 95% dos pedidos de intervenção do regulador ocorreu num prazo inferior a 90 dias, disse a ERSE.

Portal da Queixa cria tag "Black Friday" para dar mais visibilidade a reclamações
ERSE
Reclamações

