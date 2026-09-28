Rede da Nos captou 144 nacionalidades este verão no país

A rede da operadora de telecomunicações captou 144 nacionalidades este verão no país, a maioria de países europeus. Numa análise aos movimentos dos seus clientes e, no caso dos visitantes internacionais, dos utilizadores de operadores estrangeiros em roaming, a Nos conclui que o número de internacionais a usar roaming da sua rede cresceu 67,4% entre maio e agosto deste ano, impulsionado pelo mercado europeu.

Este estudo revela que os visitantes provenientes de França dominaram a utilização de roaming (30% de todos os estrangeiros), seguidos por Espanha (16%) e Reino Unido (8%). Os turistas provenientes dos Estados Unidos representaram 7%, e encontravam-se essencialmente nos principais centros urbanos.

Segundo revela a operadora, foi em Lisboa que se concentraram mais visitantes internacionais, cerca de 20% de todos os utilizadores estrangeiros durante o mês de agosto. Faro garantiu uma quota de 15,6%, o Porto de 13,9%, Braga de 6,2%, e Setúbal e Viana do Castelo captaram cerca de 5%. O comunicado da Nos dá nota que o Alentejo foi pouco procurado por estrangeiros este verão. Beja chegou aos 1,1%, Évora atingiu os 0,9% e Portalegre ficou com 0,8%.

Contudo, e tendo por base a análise ao movimento dos utilizadores de operadores estrangeiros em roaming, a Nos identificou que foi nas regiões autónomas que a internacionalização foi mais acentuada no verão. Segundo avança, nos Açores, em agosto, os turistas internacionais representaram 67% do total na região, enquanto na Madeira foram 66%. Em Portugal continental, os distritos com maior percentagem de internacionais foram Viana do Castelo com 61%, Faro com 59%, e Vila Real com 50%. Refira-se que os visitantes internacionais incluem emigrantes.

Guarda foi o distrito que apresentou o maior crescimento percentual de pessoas no Verão – cerca de 80%. Na lista, seguem-se Viana do Castelo (56%), Faro e Bragança (51%) e Vila Real (47%).

Já Lisboa foi o único distrito a perder utilizadores neste período, registando uma quebra de 9%. Segundo a Nos, os fluxos turísticos permitem concluir que as maiores quebras de número de pessoas registadas nos concelhos do distrito de Lisboa durante agosto estão associadas a deslocações para destinos de férias.

Cerca de 40% teve como destino o Algarve, enquanto aproximadamente um terço se distribuiu pela Península de Setúbal e Costa Alentejana. No total, mais de dois terços das deslocações têm como destino zonas balneares do sul do País, concentrando-se mais nos concelhos de Loulé, Almada, Albufeira, e Portimão.

Este ano, a duração típica das férias de verão rondou os três a cinco dias. No entanto, a existência de um volume relevante de turistas com estadias mais longas fez com que a duração média das férias tenha atingido valores entre seis e dez dias em destinos como o Alentejo e as Regiões Autónomas, diz a análise aos movimentos de telecomunicações da Nos.

Foi nos distritos de Portalegre (7,2 dias), Viseu, Coimbra e Aveiro (6,7 dias) que se registaram as estadias mais longas. Os grandes polos urbanos e destinos de elevada rotação turística apresentaram permanências mais curtas, com foco nos distritos de Setúbal (5,3 dias), Porto (5,4 dias) e Lisboa (5,7 dias).

No comunicado, a Nos afirma que esta análise foi realizada com base em dados agregados e anónimos da rede.