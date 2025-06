Rede Mobi.E bate recorde em agosto com mais de 400 mil carregamentos

Explica a empresa que estes números conseguem-se, também, devido ao contínuo crescimento da rede, "que tem acompanhado o incremento do parque de viaturas elétricas". Em detalhe, no final do mês passado, a rede Mobi.E contava com 5043 postos, sendo 3 827 públicos. No total são 8 204 pontos de carregamento.