Reestruturação da Nestlé provoca queda nos lucros de 31,4% para 3,7 mil milhões no primeiro semestre

A Nestlé, maior empresa mundial do setor da alimentação, informou esta quinta-feira, 23 de julho, que obteve um lucro líquido de 3.472 milhões de francos suíços (3.729 milhões de euros) na primeira metade de 2026, menos 31,4% face ao mesmo período do ano passado.

A queda deveu-se, entre outros fatores, ao aumento dos custos de reestruturação e à deterioração do valor dos ativos mantidos para venda, destacou a empresa num comunicado onde mencionou que o lucro básico por ação caiu para 1,35 francos suíços (1,45 euros).

As vendas do gigante de Vevey entre janeiro e junho situaram-se em 43.109 milhões de francos suíços (46.300 milhões de euros), menos 2,5% em termos homólogos.

"Embora o ambiente externo continue incerto, estamos a adotar medidas para acelerar um crescimento sustentado", avaliou o conselheiro delegado Philipp Navratil, que sublinhou que dados como o crescimento orgânico de 3,7% no segundo trimestre mostraram "o avanço constante em direção aos objetivos de médio prazo" da empresa.

A América liderou as vendas no primeiro semestre, com um total de 18.646 milhões de francos (20.026 milhões de euros), seguida da Ásia-Pacífico e África, com 10.366 milhões de francos (11.133 milhões de euros), e da Europa com 9.044 milhões de francos (9.713 milhões de euros).

Nos três mercados houve quedas homólogas do volume de vendas, que foram de 2,9% no caso americano, de 0,5% no europeu e de 3,7% na Ásia-Pacífico-África.

As vendas globais da Nespresso na primeira metade de 2026 ascenderam a 1.781 milhões de francos suíços (1.912 milhões de euros), menos 2,1% que no mesmo período de 2025.

A Nestlé também anunciou a criação da empresa Peranel, na qual participará com 50% juntamente com a empresa de investimento norte-americana Platinum Equity, e que agrupará o seu negócio de águas engarrafadas e bebidas premium.

A nova empresa, com um valor empresarial de 4.900 milhões de euros (4.500 milhões de francos suíços), será uma empresa independente com "plena flexibilidade para investir nas suas marcas e aproveitar oportunidades de crescimento", destacou hoje a multinacional de Vevey num comunicado.

Também assinalou que a operação suporá rendimentos em dinheiro para a Nestlé de aproximadamente 3.000 milhões de euros (2.800 milhões de francos suíços).

A nova empresa terá uma carteira de mais de 30 marcas vendidas em 120 países, incluindo as conhecidas San Pellegrino, Source Perrier e Acqua Panna, bem como as da divisão Nestlé Pure Life.

A operação está sujeita a processos de consulta com os trabalhadores e às autorizações regulatórias pertinentes, mas a Nestlé espera que seja concluída durante o primeiro semestre de 2027.