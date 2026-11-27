A empresa alemã SAP está a preparar um plano para eliminar pelo menos 10 mil postos de trabalho no âmbito de uma reestruturação para adaptar o negócio de ‘software’ à Inteligência Artificial (IA), noticiou esta quinta-feira, 27 de novembro, a agência de notícias Bloomberg.

O afastamento de 10 mil postos de trabalho na SAP corresponde a 9% do quadro de trabalhadores da multinacional alemã de tecnologia, especializada em ‘software’ empresarial.

A agência Bloomberg, que citou fontes envolvidas no processo de reestruturação da SAP, indicou que o número definitivo ainda não está definido, podendo vir a sofrer alterações após negociações laborais.

A administração da SAP solicitou a todos os departamentos da companhia que identifiquem possíveis áreas para que sejam determinados os cortes nos postos de trabalho, com especial atenção para as divisões de produto, engenharia e vendas.

A reorganização faz parte da estratégia do novo presidente do Conselho de Administração, Christian Klein, que pretende colocar a IA "no centro do negócio".

O objetivo da empresa é reformular o desenvolvimento e a venda de produtos, bem como integrar ferramentas de IA nas aplicações da companhia.

A SAP — que reorganizou o conselho de administração duas vezes desde janeiro — conta com mais de 110 mil trabalhadores em todo o mundo.

Questionada sobre os planos sobre a força de trabalho, a empresa limitou-se a informar que está a rever a estrutura organizacional para manter a SAP "alinhada com a estratégia com as necessidades dos clientes".

Em 2024, a SAP já tinha anunciado uma reestruturação que afetou cerca de 10 mil postos de trabalho e teve um custo aproximado de três mil milhões de euros.

Na altura, o processo, baseado sobretudo em despedimentos voluntários e formação, durou mais de um ano.

Em 2025, a empresa registou um lucro líquido atribuível de 7.327 milhões de euros, uma subida de 134% face aos de 3.124 milhões de 2024.