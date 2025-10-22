DN DN Brasil Men's Health Women's Health
O objetivo da empresa para 2025 é atingir um Volume Bruto de Mercadorias (GMV) de mil milhões de euros, tendo já registado mais de 25.000 encomendas em Portugal desde junho de 2024.
Refurbed captou 50 milhões de euros para impulsionar a economia circular na Europa
A refurbed, um marketplace de produtos eletrónicos recondicionados, concluiu uma ronda de financiamento de 50 milhões de euros, liderada pelo investidor Alex Zubillaga. Este financiamento contou com a participação da Orilla e de acionistas existentes, como Evli Growth Partners e Speedinvest.

Menos de dois anos após a ronda de Série C, este novo investimento reflete o crescimento acelerado da economia circular, com a refurbed a apresentar um aumento homólogo de 40% nas suas operações, destacando-se no mercado europeu de produtos recondicionados.

“Este foi mais um ano excecional – alcançámos a rentabilidade em março, um crescimento de vendas homólogo de 40% e tirámos partido da IA em toda a nossa máquina de geração de receitas”, afirmou Peter Windischhofer, cofundador e CEO da refurbed.

O objetivo para 2025 é alcançar um Volume Bruto de Mercadorias (GMV) próximo de mil milhões de euros, tendo já ultrapassado as 25.000 encomendas em Portugal desde a sua entrada no mercado em junho de 2024.

Com o novo capital, a refurbed planeia expandir-se para novos países e categorias, após lançamentos bem-sucedidos em Portugal, Bélgica, Finlândia, República Checa e Suíça.

O portfólio inclui produtos recondicionados de marcas globais como Dyson e AEG, promovendo a circularidade. “Damos-lhes uma segunda vida, evitamos o desperdício e expandimos a gama de opções mais sustentáveis para o consumidor”, explicou Kilian Kaminski, cofundador da refurbed.

O mercado global de produtos eletrónicos recondicionados está projetado para atingir 118,61 mil milhões de dólares até 2030, impulsionado pela procura crescente por alternativas acessíveis e sustentáveis. “Estamos entusiasmados por apoiar a refurbed enquanto continuam a liderar a categoria de produtos recondicionados na Europa”, declarou Paco Riberas, destacando a importância do consumo responsável.

A refurbed também planeia investir em soluções baseadas em inteligência artificial para melhorar a eficiência e a experiência do cliente, além de contribuir para a sustentabilidade. Desde a sua criação, a empresa já ajudou a poupar mais de 350.000 toneladas de CO₂ e 1.136 toneladas de lixo eletrónico, com os clientes em Portugal a contribuírem com mais de 920.000 kg de CO₂ poupados.

O financiamento atual visa reforçar a presença nos mercados existentes e acelerar a expansão na Europa, além de lançar novas categorias e investir em iniciativas de sustentabilidade além do seu negócio principal.

