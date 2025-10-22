Refurbed captou 50 milhões de euros para impulsionar a economia circular na Europa

A refurbed, um marketplace de produtos eletrónicos recondicionados, concluiu uma ronda de financiamento de 50 milhões de euros, liderada pelo investidor Alex Zubillaga. Este financiamento contou com a participação da Orilla e de acionistas existentes, como Evli Growth Partners e Speedinvest. Menos de dois anos após a ronda de Série C, este novo investimento reflete o crescimento acelerado da economia circular, com a refurbed a apresentar um aumento homólogo de 40% nas suas operações, destacando-se no mercado europeu de produtos recondicionados.“Este foi mais um ano excecional – alcançámos a rentabilidade em março, um crescimento de vendas homólogo de 40% e tirámos partido da IA em toda a nossa máquina de geração de receitas”, afirmou Peter Windischhofer, cofundador e CEO da refurbed. O objetivo para 2025 é alcançar um Volume Bruto de Mercadorias (GMV) próximo de mil milhões de euros, tendo já ultrapassado as 25.000 encomendas em Portugal desde a sua entrada no mercado em junho de 2024.Com o novo capital, a refurbed planeia expandir-se para novos países e categorias, após lançamentos bem-sucedidos em Portugal, Bélgica, Finlândia, República Checa e Suíça. O portfólio inclui produtos recondicionados de marcas globais como Dyson e AEG, promovendo a circularidade. “Damos-lhes uma segunda vida, evitamos o desperdício e expandimos a gama de opções mais sustentáveis para o consumidor”, explicou Kilian Kaminski, cofundador da refurbed.O mercado global de produtos eletrónicos recondicionados está projetado para atingir 118,61 mil milhões de dólares até 2030, impulsionado pela procura crescente por alternativas acessíveis e sustentáveis. “Estamos entusiasmados por apoiar a refurbed enquanto continuam a liderar a categoria de produtos recondicionados na Europa”, declarou Paco Riberas, destacando a importância do consumo responsável.A refurbed também planeia investir em soluções baseadas em inteligência artificial para melhorar a eficiência e a experiência do cliente, além de contribuir para a sustentabilidade. Desde a sua criação, a empresa já ajudou a poupar mais de 350.000 toneladas de CO₂ e 1.136 toneladas de lixo eletrónico, com os clientes em Portugal a contribuírem com mais de 920.000 kg de CO₂ poupados.O financiamento atual visa reforçar a presença nos mercados existentes e acelerar a expansão na Europa, além de lançar novas categorias e investir em iniciativas de sustentabilidade além do seu negócio principal..A Apple tem uma loja onde vende iPod, iPad e MacBook mais baratos